Anne ve oğlu ölüme birlikte gitti

Kaza, Uşak- Ulubey karayolu üzerinde meydana geldi. Uşak'tan Ulubey istikametine ilerlemekte olan Seyit Korkmaz (29) idaresindeki otomobil karşı şeritten gelen E.Ç.K. (39) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince Seyit Korkmaz ve annesi Fatma Korkmaz (59) ve babası Tahir Korkmaz (62) çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Seyit Korkmaz kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, anne Fatma Korkmaz ise kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tahir Korkmaz'ın da hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, diğer otomobil sürücüsünün ise sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.