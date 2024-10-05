Uşak Valisi Aktaş, yerinde inceledi

Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş, kentin önemli tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde incelemek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerde Blaundos Antik Kenti ve Ulubey Kanyonları'nda incelemelerde bulundu. Ziyaretler sırasında Vali Aktaş'a İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan ve Arkeoloji Müzesi Müdürü Şerif Sözler eşlik etti.

GEREKLİ DESTEK VERİLECEK

İlk olarak Sülümenli köyü sınırları içinde yer alan Blaundos Antik Kenti'ni ziyaret eden Vali Aktaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde, Uşak Arkeoloji Müzesi tarafından sürdürülen kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Antik kentin tarihi potansiyelinin büyük olduğunu belirten Aktaş, bölgedeki kazı çalışmalarının kent turizmine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Vali Aktaş, kazı çalışmalarında emeği geçen arkeologlara ve personele teşekkür ederek, çalışmaların hızla devam etmesi için gerekli desteğin verileceğini ifade etti.

BÖLGENİN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK

Blaundos Antik Kenti ziyaretinin ardından Ulubey Kanyonları ve Cam Teras'a geçen Vali Aktaş, burada da yetkililerden bilgi aldı. Dünyanın en büyük ikinci kanyonu olarak bilinen Ulubey Kanyonları'nın doğal güzelliği ve turizm potansiyelinin önemine dikkat çeken Aktaş, bölgede yapılacak projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Turizmin canlandırılması ve bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Aktaş, bölgenin tanıtımına katkı sağlayacak projelerin hızlandırılacağını söyledi.