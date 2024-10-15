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Uşak'ta yangın! İtfaiye eri üstüne tüpün düşmesi sonucu yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde dün gece saatlerinde iki katlı evde yangın çıktı. Evdeki tüpü pencereden çıkarmaya çalışan itfaiye eri Yılmaz Şahin (27) üzerine tüp düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
Uşak’ta yangın! İtfaiye eri üstüne tüpün düşmesi sonucu yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Hasanköy'de bulunan R.S.'ye ait iki katlı evde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma, itfaiye ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi.

Uşak’ta yangın! İtfaiye eri üstüne tüpün düşmesi sonucu yaralandı

Jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye eri Yılmaz Şahin (27) evde bulunan tüpü pencereden çıkarmaya çalıştığı sırada, üstüne tüpün düşmesi sonucu yaralandı.

Uşak’ta yangın! İtfaiye eri üstüne tüpün düşmesi sonucu yaralandı

İtfaiye eri 112 sağlık ekiplerince önce Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, buradan da Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan yangında iki katlı ev küle döndü.

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