Uşak’ta yangın! İtfaiye eri üstüne tüpün düşmesi sonucu yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Hasanköy'de bulunan R.S.'ye ait iki katlı evde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma, itfaiye ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi.