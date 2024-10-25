'Dünyanın en uzun kanyonu'nda balon uçuşları başlıyor!

Sıcak hava balonu uçuşu için başvuru süreci ve uçuşa elverişli olduğu yönünde gerekli izinlerin tamamlanmasıyla Ulubey Belediyesince bu yılın başında 12+2 kişilik sıcak hava balonunun alımı yapıldı. Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, kanyonda yerli ve yabancı turistleri daha yoğun şekilde ağırlamak için projeler ürettiklerini söyledi.

Sıcak hava balonu uçuşlarıyla ilçedeki turizm potansiyelinin daha da artacağına inandığını ifade eden Koçlu, "Tüm hazırlıklarımız hemen hemen tamamlandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bizden son bir rapor istemişti. Sonucu da elimize ulaştı. Herhangi bir olumsuzluk yok. 2025 yılında Ulubey Kanyonu'nda balon uçuşları olacak." diye konuştu.

Koçlu, kanyonun doğa ve maceraseverlerden ilgi gördüğünü belirterek, "Yaklaşık 250-300 bin ziyaretçiyi 9 aylık süreçte ilçemizde ağırladık. Tahminimize göre, yıl sonuna kadar yaklaşık 450 bin turisti ilçemizde ağırlamış olacağız." dedi.