Cesaretin böylesi... Temizleme işini yükseklere taşıdı

Apartman temizliği yaparken yüksek binalardan iple sarkarak cam silenleri gören Sibel Baysal, İstanbul'da gördüğü eğitim sonrası aldığı sertifikayla mesleğini farklı bir boyuta taşıdı. 45 yaşındaki iki çocuk annesi Baysal, aile ekonomisine katkıda bulunmak için 2017 yılında apartman temizliği yapan bir şirkette çalışmaya başladı. Apartmanların camlarını iplerle sarkarak temizleyenleri gören Baysal, "ben de yapabilirim" diyerek 2019 yılında kursa katıldı ve endüstriyel iple erişim sertifikası aldı. Onlarca metre yükseklikteki binalarda çalışmaya başlayan Baysal, halatla inerek cam temizliği, silikonlama ve cephe tamiratı işlerini yapıyor. Farklı illerde de görev yapan Baysal, 13 katlı binaların bulunduğu sitede cam temizliği yaptığı Uşak'ta da ilgi odağı oldu.

'ANNEM AYLARCA KONUŞMADI'

Binalardan halatla sallanmanın kendisini korkutmadığını, kadın olduğunu görenlerin ise çok şaşırdığını anlatan Baysal, "Bazen cama çıkanlar oluyor. Özellikle çocuklar çok tepki veriyor. Annelerini çağırıyorlar 'Anne bu ablaymış' diyenler oluyor. Bu tepkiler beni çok sevindiriyor. Ailesinin, bu işe başladığında olumsuz tepki verdiğini söyleyen Baysal, "Bu işe başladıktan sonra annem benimle 3-4 ay konuşmadı. Eşimle de şehir dışı konusunda biraz sıkıntılar oldu. Ama bu işi severek yaptığım için zamanla o da anlayışla karşılamaya başladı." dedi.