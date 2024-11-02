Uşaklı erkek berberi kadın hayalini yaşıyor!

HAYALLERİNDEN VAZGEÇMEDİ

Kent merkezinde yaşayan 30 yaşındaki Çelik, ortaokulu bitirmesinin ardından ailesine erkek berberi olmak istediğini söyledi. Ailesinin karşı çıkması nedeniyle öğrenim hayatına devam eden Çelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünden 2014 yılında mezun olduktan sonra bir firmada muhasebeci olarak çalışmaya başladı. İş hayatına atıldıktan sonra da öğrenimini sürdüren Çelik, Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden de 2020'de mezun oldu.

Aynı yıl evlenen Çelik, eşiyle birlikte Denizli'ye yerleşti, burada da bir firmada muhasebecilik yaptı. Eşinden ayrıldıktan sonra memleketi Uşak'a dönen Çelik, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için bir erkek berberinin yanında çırak olarak işe başladı.

Mesleği öğrenmesinin ardından ustalık belgesini alan Çelik, bir ay önce kendi iş yerini açtı.

17 yaşındaki çırağı Sıla Erdoğan ile müşterilerinin saç, sakal tıraşını ve cilt bakımını yapan Çelik, zanaatıyla kısa sürede geniş bir müşteri kitlesi edindi.