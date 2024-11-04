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Uşak'ta korkunç olay! Cesedi köprünün altında bulundu

Uşak'ta Beylerhan köyü yakınlarında bulunan bir köprünün altında erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin 36 yaşındaki Zafer Uzun'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İHA
Uşak’ta korkunç olay! Cesedi köprünün altında bulundu

Gediz-Uşak karayolu üzerinde bulunan Beylerhan köyü yakınlarında bulunan bir köprünün altında erkek cesedi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Uşak’ta korkunç olay! Cesedi köprünün altında bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Zafer Uzun (36) olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uzun'un cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uşak’ta korkunç olay! Cesedi köprünün altında bulundu

Zafer Uzun'un dün akşam Kütahya'nın Gediz ilçesinden iki arkadaşıyla beraber Uşak'a gitmek için yola çıktığının belirlenmesi üzerine 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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