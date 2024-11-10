Uşak’ta faciadan dönüldü! Tamir sırasında hareket eden tır dereye düştü

Uşak'ta arıza yapan tır sürücüsünün tamir etmeye çalışırken hareket eden sürücüsüz tır karşı şeride geçerek dereye düştü.



Edinilen bilgilere göre, İdris Can (53) idaresindeki 42 EKR 63 plakalı tır Dikilitaş Mahallesi Huzurpark civarında bulunan bir otel şantiyesinin önünde yükünü indirmek için beklediği sırada tırın arıza yaptığını anladı. Sürücü tırın kabinini kaldırıp tamir etmeye çalıştığı sırada kendiliğinden hareket eden tır bariyerleri ve ağaçları devirerek karşı şeritte bulunan İzmir-Ankara karayoluna geçmesi sonucu Kemalöz Mahallesi'nde bulunan Değirmendere'sine düştü.



