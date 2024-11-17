Anne katili evlattan kan donduran ifade!

Uşak Dikilitaş Mahallesinde yaşayan 46 yaşındaki Asiye Yıldırım, oğlu Ramazan Yıldırım tarafından vahşice katledildi. Tek katlı müstakil bir evde meydana gelen olayda 21 yaşındaki Ramazan Yıldırım annesi Asiye Yıldırım'ı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Manavlık yapan baba Refik Yıldırım eve gelirken oğlunun koşarak evden uzaklaştığını gördü. Eve giren Refik Yıldırım eşinin bıçak darbeleriyle ağır yaralandığını gördü. Duruma hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan Yıldırım ise cinayetten kısa bir zaman sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DELİ TAKLİTİ YAPTI

Ramazan Yıldırım'ın ifadesinde "Bana Annemi öldürmem söylendi bende öldürdüm" şeklinde ifade verdiği belirtildi. Olayın görgü tanıkları, madde bağımlısı olan Ramazan Yıldırım'ın uyuşturucu almak için para istediği, annesini para vermediği için öldürdüğünü iddia etti. Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.