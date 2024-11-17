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Uşak’taki kavşakta iki araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Uşak’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
Uşak’taki kavşakta iki araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Uşak-Ankara karayolu Çiftlik köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K. (57) idaresindeki 60 AEV 255 plakalı hafif ticari araç ile D.Ö. (25) yönetimindeki 06 ENB 498 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrulurken otomobil ise yol kenarında bulunan bir evin duvarına çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi.

112 sağlık ekiplerince sürücüler, hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Bedia Bozoba (72), İ.K. (58), Z.K. (47) ve otomobilde yolcu konumunda bulunan Y.O. (46) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Bedia Bozoba'nın hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen ambulansta hayatını kaybettiğini öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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