Kaza kurşunuyla hayatını kaybetti

Uşak'ta meydana gelen olayda, Düzkışla Köyü eski muhtarı Recep Şimşek, kazara arkadaşının elindeki av tüfeğinden çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Düzkışla Köyü eski muhtarı Recep Şimşek (34) arkadaşı O.D. ile ava gitmek için traktörle yola çıktı. Bu sırada iddiaya göre, traktörün sarsıntısı sonucu O.D.'nin elindeki tüfek ateş alarak Şimşek'e isabet etti. 112 Sağlık ekiplerince incelemede Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan O.D. ifadesinde, birlikte ava giderken traktörün bir anda zıplaması sonucu elinde av tüfeğinin ateş aldığını ve Şimşek'e isabet ettiğini söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.