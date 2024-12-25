Uşak’ın Sivaslı ilçesindeki su kaynağı koruma altına alındı

DSİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki Evrenli kaynağı, içme, kullanma ve endüstri suyu temininde kullanılıyor.

Kaynakların bulunduğu alan, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda içme suyu kaynağı olarak koruma altına alındı.

Belirlenen bölgenin korunması amacıyla Evrenli kaynağı etrafında "mutlak koruma alanı", "birinci derece koruma alanı" ve "ikinci derece koruma alanı" oluşturulması kararlaştırıldı.

İlanda, söz konusu alanların haritaları ile burada uyulması gereken şartlara da yer verildi.