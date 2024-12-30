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Haberler Uşak Valilik duyurdu! Uşak'ta eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Uşak'ta eğitime kar engeli

Uşak Valiliği, kent genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli olan hamile ve engelli personellerin de 1 gün idari izinli olacağı belirtildi.

DHA

Giriş Tarihi:

Valilik duyurdu! Uşak’ta eğitime kar engeli

Uşak'ta devam eden ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışının oluşturacağı buzlanma tehlikesi nedeniyle Uşak Valiliği, eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Konuya ilişkin Uşak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik verilere göre ilimizde etkili olan kar yağışının gece saatlerinde artarak devam edecek olması ve devamında kuvvetli buzlanma tehlikesi nedeniyle; 30 Aralık 2024 Pazartesi günü ilimiz merkezinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır."

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