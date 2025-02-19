Ünlü doktor trafik kazası kurbanı oldu

Uşaklı ünlü doktor Ömer Lütfi Irmak, aracıyla kaygan zeminde bariyerlere çarptı. Hastaneye kaldırılan Irmak hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı.

Uşak'ın tanınmış Kulak Burun Boğaz doktorlarından Ömer Lütfi Irmak (88), kendisi gibi doktor olan oğlunu ziyaret etmek için Sakarya-Bilecik karayolunda seyir halindeyken trafik kazası geçirdi.

HAYATA TUTUNAMADI

Yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybeden Irmak, 64 KK 161 plakalı otomobiliyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada yanında bulunan emekli öğretmen eşi Nurhan Sugertin Irmak da yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Irmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi Nurhan Sugertin Irmaklı'nın ise tedavisi sürüyor.