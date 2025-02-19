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Haberler Uşak Ünlü doktor trafik kazası kurbanı oldu

Ünlü doktor trafik kazası kurbanı oldu

Uşak’ın tanınmış doktorlarından Ömer Lütfi Irmak, trafik kazasında hayatını kaybetti. Öğretmen eşi Nurhan Sugertin Irmak ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Ünlü doktor trafik kazası kurbanı oldu

Uşaklı ünlü doktor Ömer Lütfi Irmak, aracıyla kaygan zeminde bariyerlere çarptı. Hastaneye kaldırılan Irmak hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı.

Ünlü doktor trafik kazası kurbanı oldu

Uşak'ın tanınmış Kulak Burun Boğaz doktorlarından Ömer Lütfi Irmak (88), kendisi gibi doktor olan oğlunu ziyaret etmek için Sakarya-Bilecik karayolunda seyir halindeyken trafik kazası geçirdi.

Ünlü doktor trafik kazası kurbanı oldu

HAYATA TUTUNAMADI

Yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybeden Irmak, 64 KK 161 plakalı otomobiliyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Ünlü doktor trafik kazası kurbanı oldu

Kazada yanında bulunan emekli öğretmen eşi Nurhan Sugertin Irmak da yaralandı.

Ünlü doktor trafik kazası kurbanı oldu

Sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Irmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi Nurhan Sugertin Irmaklı'nın ise tedavisi sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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