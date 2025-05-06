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Uşak’ta kanlı hesaplaşma: 1 kişi hayatını kaybetti

MURAT ŞENBAKLAVACI

Giriş Tarihi: Gazete

Uşak’ta kanlı hesaplaşma: 1 kişi hayatını kaybetti
UŞAK'TA iki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada, 26 yaşındaki Tolga Babacan hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Olay, Uşak merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi Çakaloz Sokak'ta meydana geldi. B.A.T. (24) ile Tolga Babacan (26) arasında iddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikisi de bıçakla yaralandı. 112 Sağlık ekiplerince Babacan ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, olay yerinden kaçan B.A.T. polis ekiplerin çalışması sonrası yaralı olarak yakalanırken, kentteki özel hastanesinde yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.
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