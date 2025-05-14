Uşak'taki kuyumcuda dehşet yaşatmışlardı! Saldırganların kimin adamı oldukları ortaya çıktı

Uşak'ta 12 Mayıs'ta bir kuyumcuya gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, eylemin çete bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili yakalanan 2 tetikçinin, Interpol tarafından 'Kırmızı Bülten' ile aranan ve Rusya'nın başkenti Moskova'da tutuklanan "Daltonlar" çetesinin elebaşı Berat Can Gökdemir'in adamları oldukları, İstanbul'da bir hücre evi ve çiftlikten yönlendirildiği belirlendi. Hücre evi ve çiftlik baskınlarında da 16 şüpheli gözaltına alındı.

Saldırıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Uşak KOM Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak geniş kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında Uşak polisi tarafından gözaltına alınan tetikçi İ.K. ile ona saldırı sırasında gözcülük yaptığı anlaşılan R.B.'nin arkasındaki bağlantı mercek altına alındı. İstanbul polisi tarafından yapılan araştırmada, her iki failin Interpol tarafından 'Kırmızı Bülten' ile aranan ve Rusya'nın başkenti Moskova'da 'çete' davasından tutuklu yargılanan "Daltonlar" adlı çetenin elebaşı Berat Can Gökdemir'ın adamları oldukları öğrenildi. Çetenin de İstanbul'da bir hücre evi ve çiftlikten yönlendirildiği anlaşıldı.