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Dolarda düşüş sürüyor

Dolarda düşüş sürüyor

08.08.2019, 12:53 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019,11:45

Gerileyişini üst üste 3'üncü işlem gününe taşıyan /TL, 5,4663 ile 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Dün 5,47-5,53 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,5 değer kaybıyla 5,4924'ten tamamladı.

Dolar/TL, düşüşünü 3'üncü işlem gününe taşımasının ardından son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5,4663'ü gördü ve saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kaybederek 5,4653'den işlem görüyor.

Şu dakikalarda avro/TL 6,1309 ile bir önceki kapanışın hemen altında alıcı buluyor. Sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,6650 seviyesinde dengelendi.

CANLI YAYIN

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1212, dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 97,470 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu bildirdi. Çin Merkez Bankasının (PBoC) dolar/yuan paritesini beklentilerin altında, 7,0039 olarak belirlemesinin yatırımcılar tarafından pozitif karşılandığını ifade eden analistler, taraflardan gelen açıklamaların da piyasalardaki tansiyonu düşürdüğünü söyledi.

Dolarda 5,4500 seviyesi gündeme gelebilir

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de, haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,4690 desteğinin kırılması halinde 5,4500 seviyesinin gündeme geleceğini kaydetti.

AA

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