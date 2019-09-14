Cari fazla 17,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Türkiye’nin cari işlemler fazlası Temmuz’da 1 milyar 158 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık cari fazlası, Temmuz’da 4 milyar 445 milyon dolarla Ocak 2002’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı

Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'nin cari işlemler fazlası Temmuz'da 1 milyar 158 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık cari işlemler hesabı 4 milyar 445 milyon dolar fazla verdi. Yaşanan gelişmede ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 421 milyon dolar azalarak 2 milyar 524 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 959 milyon dolar artarak 4 milyar 277 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.



YENİ EKONOMİ PROGRAMI İLE



Ekonominin yüksek büyüme performansı gösterdiği 2010 ve 2011 yıllarında cari işlemler hesabı da tarihi zirveleri görmüştü. Ekim 2011'de 76,1 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaşan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, hem alınan tedbirler hem de büyümenin tarihi ortalamalara yaklaşmasıyla düşüşe geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Eylül 2018'de kamuoyuna açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) sonrasında başlayan ekonomideki yeniden dengelenme süreci ödemeler dengesi tarafında etkisini gösterdi. Hem hükümetin hem de ekonomi yönetiminin sorunlar karşısında hızlı ve etkin kararları ödemeler dengesi tarafında meyvelerini verdi. Geçen yılın Mayıs ayında 57,9 dolar seviyesinde gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, o tarihten bu yana her ay kademeli düşüşünü sürdürerek 2018 yılı sonunda 27 milyar dolara indi.



AĞUSTOS SONUNDA 5 MİLYAR DOLAR FAZLAYA ULAŞABİLİRİZ



Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, Temmuz'da cari işlemler dengesinin 1,16 milyar dolar fazla verdiğini, geçen yılın aynı ayında ise 2,2 milyar dolar açık verildiğini anımsattı. Bürümcekçi, altın ticaretinde ise geçen yıl ilk yedi ayda verilen 8,2 milyar dolar net açığın bu yıl aynı dönemde 4,1 milyar dolara gerilediğini ve bu eğilimin de devam edebileceğini dile getirdi. Turizm gelirlerinin, turist sayısının artış eğilimini koruması ile toparlanma göstermeye devam edeceğinin altını çizen Bürümcekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ağustos sonunda 5 milyar dolar fazlaya ulaşmasını beklediğimiz son 12 aylık açığın, 2019 yılı sonunda hafif açık verebileceğini düşünmekteyiz."



YILIN EN İYİSİ



2019 yılında cari açıktaki gerileme hızla devam etti ve Haziran'da 1,1 milyar dolar cari fazla verildi. Türkiye'nin 12 aylık cari işlemler hesabı, Temmuz'da 4 milyar 445 milyon dolarla Ocak 2002'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece AK Parti'nin tek başına iktidara geldiği 2002 yılından bu yana en yüksek yıllıklandırılmış cari fazla görüldü. Aynı zamanda Temmuz'da aylık 1 milyar 158 milyon dolarla bu yılın en yüksek cari fazlası verildi.