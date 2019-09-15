Bakan Varank’tan KOBİ’lere tarihi çağrı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devreye aldıkları Yurtdışı Pazar Destek Programı ile ihracat rotasına yönelen KOBİ'lere; personel istihdamı, yazılım ve donanım, tanıtım ve hizmet alım giderleri gibi pek çok kalemde destek vereceklerini belirtti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devreye aldıkları Yurtdışı Pazar Destek Programı ile ihracat rotasına yönelen KOBİ'lere; personel istihdamı, yazılım ve donanım, tanıtım ve hizmet alım giderleri gibi pek çok kalemde destek vereceklerini belirtti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında, Yurtdışı Pazar Destek Programı İş Birliği İmza Töreni yapıldı. Varank, Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla düzenlenen törende, "Destek programının amacı, KOBİ'lerin ihracattaki payını, yüzde 60'lara çıkarmaktır. Programın destek miktarını 300 bin lira olarak belirledik. Bunun yüzde 70'i geri ödemesiz olacak. KOBİ'miz, bunun sadece 90 bin lirasını KOSGEB'e geri ödeyecek. Süre 6 aydan 24 aya kadar sürebilecek" dedi.

PERSONELE 100 BİN

Bakan Varank, programdan ilk kez yurt dışına açılacak KOBİ'lerin yanı sıra, yurt dışı pazar payını artırmak isteyen KOBİ'lerin de faydalanabileceğini belirterek şunları söyledi: "KOBİ'lerimizin projelerde istihdam edecekleri personeller için 100 bin liraya kadar destek sağlayacağız. Yazılım ve donanımlar için yine 100 bin liralık bir katkıda bulunacağız. Yapacakları reklamları ve e-ticaret platformlarındaki harcamalarını 100 bin liraya kadar biz karşılayacağız. Yurt dışı fuar ve seyahat giderleri için ise 150 bin liralık destek sunacağız. Test, analiz ve belgelendirme giderleri ile hizmet alım giderleri için de 100 bin liralık bir katkıda bulunacağız. Cesur KOBİ'lerimize sesleniyorum: Gelin, bu cömert destek programından faydalanın, bu fırsatları değerlendirin."



2023 SANAYİ STRATEJİSİ AÇIKLANACAK

Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Bakan Varank tarafından 18 Eylül'de açıklanacak. Milli Teknoloji Hamlesi'nin anlatılacağı stratejide, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeye ve sanayide katma değerli üretimi geliştirmeye yönelik hedefler yer alacak. Ülkenin küresel rekabet gücünü artıracak ve kritik teknolojilerde atılım sağlanmasına yönelik politikalar da duyurulacak.



TEKNOLOJİDE ÖNCELİKLİ 11 HEDEF BELİRLENDİ

CUMHURBAŞKANLIĞI Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Türkiye'nin öncelikli teknolojik hedeflerini belirledi. Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal 2016 yılından bu yana Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik alanında bir strateji belgesi bulunmadığını belirterek, öncelikli teknolojilerle ilgili çalışmanın bu boşluğu gidermek amacıyla yapıldığını söyledi. 11 alan şunlar: İleri fonksiyonel malzeme ve enerjetik malzeme, motor, biyoteknolojik ilaç, nesnelerin interneti, enerji depolama, robotik ve mekatronik, yapay zeka, büyük veri, bilgi güvenliği, genişbant, mikro/nano ve opto elektronik.