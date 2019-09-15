TEKNOFEST’te 3 milyon liradan fazla ödül dağıtılacak

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek yarışmalarda dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek yarışmalarda dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak. 17-22 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST İstanbul kapsamında 19 yarışma düzenleniyor. Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele edecek. Yarışmalarda dereceye girenlere 3 milyon liradan fazla ödül verilecek. Sabit ve döner kanat kategorilerinde düzenlenecek Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması festivalin en yüksek ödüllü etkinliği olacak. Yarışmanın 44 finalistinden dereceye girenler toplamda 600 bin liralık ödülün sahibi olacak. Bu sene 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması beklenen TEKNOFEST, 2018'de ilk kez düzenlenmesine rağmen büyük ilgi görmüştü.