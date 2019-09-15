Yerli ürünler 20 milyar dolarlık katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 19-21 Eylül’de Ankara’da yapılacak organizasyona yabancı alıcılar da katılacak. Türkiye’nin AB tescilli ürünleriyle yılda 20 milyar dolar gelir elde edeceği belirtildi

2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Cumhurbaşkanlığı himayesinde 19-21 Eylül'de Ankara'da yapılacak. Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) ev sahipliğinde düzenlenecek zirvenin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan gerçekleştirecek. Açılış konuşmasını Emine Erdoğan'ın yapacağı zirve ile coğrafi işaretlerin ekonomik, sosyal ve kültürel getirileri konusunda farkındalık oluşturulacak.

GÜÇLÜ POTANSİYEL VAR

Dünyada coğrafi işaretle tescillenmiş yaklaşık 10 bin ürünün 200 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip olduğu ifade edilirken, ATO'dan zirve ile ilgili yapılan açıklamada, "Ticaret savaşlarının giderek şiddetlendiği günümüzde savaş konusu olmayacak ürünlerle uluslararası ticaretten aldığımız payı artırmak mümkün. Avrupa Komisyonu'nun yaptırdığı ankete göre, coğrafi işaretli ürünler yer ve üretim metodunu, kökenini ve kalitesini garanti etmesi nedeniyle tüketiciler tarafından tercih ediliyor. İtalya'nın parmesan peyniri, Fransa'nın comte peyniri milyarlarca avro gelir getirip binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye de bu alanda güçlü bir potansiyele sahip. Türkiye'deki yerel ve geleneksel ürünlerin Avrupa Birliği'nden tescil alarak, uluslararası pazara açılabilmesi durumunda yıllık 20 milyar dolarlık ekonomik katkı sağlayacağı tahmin ediliyor. Bunun için sistematik bir çalışma başlatmalıyız" denildi.



14'Ü BEKLIYOR

HALEN Antep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı AB tescilli Türk ürünleri. 14 ürünün de tescil işlemleri sürüyor. Türkiye 375 tescilli ürün ile dünyada tescil sayısı bakımından birinci sıraya yerleşti. Geçen sene 104, bu yıl ise yaklaşık 70 tescil verildi. Dünyada tescil edilmiş yaklaşık 10 bin civarında coğrafi işaret bulunuyor.



ANKARA'DAN DÜNYA PAZARINA SUNULACAK

ATO'nun hedefinin coğrafi işaretli ürünleri Ankara'dan dünya pazarına sunmak olduğu ifade edilirken, şu görüşlere yer verildi: "Ankara'dan dünya pazarına ulaştırmak Erzurum'daki, Kars'taki veya Bingöl'deki bir üreticimizin coğrafi işaret tescilli ürününü bulunduğu noktadan pazarlamasından çok daha kolay ve etkili. Bu yıl, yerli üretici ve perakende zincirlerinin yanı sıra yabancı üreticiler ve satın alma heyetleri de zirvede yer alıyor. Ankara coğrafi işaretli ürünler pazarının kurulması için uygun bir yerleşim yeri. Tüm yolların kesişme noktası, hızlı trenin merkezi. Üç yıldır yurt dışına direkt uçuşların artması için uğraşırken amacımız sadece turistik seyahat değildi. Ulaşım geliştikçe ticaret de gelişiyor. Anadolu'nun en ücra köşesinde üretilen bir ürünü Ankara üzerinden dünyaya pazarlamak mümkün."