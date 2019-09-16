Altın fiyatları ne kadar? 16 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen altın, özellikle düğün döneminde daha çok alıcı bulurken altın fiyatları da daha yakın takip ediliyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 16 Eylül Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın haftanın ilk işlem gününe nasıl başladı? Altın almak ya da elindeki altını bozdurmak isteyenler altın fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkışları yakından takip ediyor. Peki çeyrek altın bugün ne kadar? Yarım altın düştü mü? İşte 16 Eylül Pazartesi altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 276,49 TL

SATIŞ: 276,53 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 436,11 TL

SATIŞ: 445,99 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 869,49 TL

SATIŞ: 891,98 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.744,43 TL

SATIŞ: 1.778,51 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.808,00 TL

SATIŞ: 1.825,00 TL