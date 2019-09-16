Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 16 Eylül Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? soruları döviz yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Yatırım aracı olarak dolar ve euroyu tercih edenler döviz kurundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? Dolar yükseldi mi? İşte 16 Eylül Pazartesi döviz kuru...