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? Euro ne kadar? 16 Eylül Pazartesi kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 16 Eylül Pazartesi döviz kuru...

16.09.2019, 09:17

? Euro ne kadar? soruları yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Yatırım aracı olarak dolar ve euroyu tercih edenler döviz kurundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? Dolar yükseldi mi? İşte 16 Eylül Pazartesi ...

Dolar ve euro haftanın ilk işlem gününe nasıl başladı? Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 5,6830 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2890 lira olmuştu. Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 16 Eylül Pazartesi döviz kuru...

DOLAR NE KADAR?
ALIŞ: 5,7208 TL
SATIŞ: 5,7240 TL

EURO NE KADAR?
ALIŞ: 6,3358 TL
SATIŞ: 6,3404 TL

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