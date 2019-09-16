İstanbul havalimanları 70 milyon yolcuya koşuyor

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, İstanbul'daki havalimanları merkezli yapılan 466 bin 906 iç ve dış hat seferiyle 68 milyon 448 bin 359 yolcu taşındı.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, İstanbul'daki havalimanları merkezli yapılan 466 bin 906 iç ve dış hat seferiyle 68 milyon 448 bin 359 yolcu taşındı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, yolcu yoğunluğunun giderek arttığı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı yılın 8 aylık döneminde 23 milyon 500 bin 535 yolcu kullandı. İç hatta 14 milyon 358 bin 702, dış hatta 9 milyon 141 yolcu bu havalimanından Türkiye'ye geliş gidiş yaptı. Dünyanın en büyük havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı'nda iç hatta 7 milyon 172 bin 324, dış hatta 21 milyon 702 bin 966 olmak üzere toplam 28 milyon 875 bin 290 yolcu ağırlandı. Böylece İstanbul'daki tüm havalimanlarından iç hatta 25 milyon 758 bin 158, dış hatta 42 milyon 690 bin 201 yolcu hizmet aldı.