Manisa’ya 1.3 milyar euroluk yatırım müjdesi

Bakan Pekcan Alman otomobil devi Volkswagen’in yeni yatırımını Türkiye’ye yapacağını belirterek, “Alman Ticaret Bakanlığı Türkiye lehine karar aldı. Fabrikanın yeri belli” dedi. Dev tesisin Manisa’ya yapılması bekleniyor

Alman otomobil devi Volkswagen'in 1.3 milyar euro tutarındaki yatırımı için geri sayım başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dev firmanın yatırımı Türkiye'ye yapacağını açıkladı. Alman Ticaret Bakanlığı'ndan bu yatırım için Türkiye lehine kararın çıktığı bilgisini aldığını söyleyen Pekcan, kararın resmi açıklanmasını heyecanla beklediğini dile getirdi. Pekcan, "Alman Ticaret Bakanı finale yaklaşıldığını söylüyor. Bakanlar lehimize karar verdiğini söylüyor. Fabrikanın yeri belli" dedi. Bakan Pekcan, fabrika yatırımının yapılacağı bölgenin netleştiğini belirtirken, yılbaşından bu yana Bulgaristan ile Türkiye arasında kalan şirketin Manisa'ya yatırım yapması bekleniyor.



22 YIL SONRA İLK FABRİKA



Ticaret Bakanı Pekcan, katıldığı televizyon programında Volkswagen'in yatırım sürecine ilişkin müjdeyi verdi. Bakan Pekcan, bazı tüyoları Alman Ticaret Bakanlığı'ndan aldıklarını belirterek, "Türkiye lehinde karar verildi diyorlar bize esasında orada. Ben hemen arıyorum Sayın Varank'ı, "biz böyle duyduk diyorum". "İnşallah inşallah Sayın Bakanım" diyor. Tabi hepimiz son noktayı bekliyoruz heyecanla. Bakanlıklardan bize verilen bilgiler bu doğrultuda. Aşağı yukarı hatta yöresi bile belli aslında" diye konuştu. VW'nin aldığı kararla Türkiye'ye 22 yıl aranın ardından ilk kez bir otomobil fabrikası yatırımı gelmiş olacak. Türkiye'ye 1990'da Opel, 1994'te Toyota, 1995'te Hyundai ve 1996'da Honda yatırım yapmıştı. VW Türkiye fabrikasında, grup bünyesindeki markalardan Skoda ve Seat için de üretim yapacak.



7 BİN FİRMA BULUNUYOR



Türkiye'de 7 binden fazla Alman firmasının 9.3 milyar dolar yatırımı bulunuyor. Türkiye-Almanya arasında geçen yıl ilk kez Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) anlaşması imzalandı. Alman devleri Türkiye'de özellikle enerji, enerji verimliliği projeleri, ulaştırma alanında altyapı projeleriyle ilgileniyor. Almanya ile katma değer yaratan, teknoloji odaklı projelerde de işbirliğine gidiliyor.



TÜRKİYE SEKTÖRÜN YATIRIM ÜSSÜ OLDU



Türkiye son beş yılda otomotiv sektörünün yatırım üssü oldu. Beş yılda otomotiv sektörüne verilen teşvik belgesi 715'e ulaşırken, yatırımlara 28 milyar lira destek verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, proje bazlı teşvik sistemi kapsamında yeni nesil hibrit araçlar için Bursa'da temeli atılan Türkiye'nin ilk alüminyum enjeksiyon fabrikası projesinin cari açığın azaltılmasına 2.3 milyar dolar katkı sağlayacağını söyledi. Varank, otomotiv endüstrisinin yıllık 1.5 milyonun üzerinde üretim yaptığını belirterek, "Ülkemiz otomotiv yatırımları için cazip bir teşvik sistemine sahip. Türkiye'de üretilen araçlar teknik özellikleri, performansları, tasarım ve kaliteleriyle dikkat çekiyor" dedi.