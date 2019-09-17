Altın fiyatları ne kadar? 17 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın işlemcilerin Fed'in ilerleyen günlerinde yapacağı ve faiz indirimine gitmesi beklenen toplantı öncesinde beklemede kalmalarıyla yatay seyrediyor. Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 17 Eylül Salı altın fiyatları...