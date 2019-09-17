Altın fiyatları ne kadar? 17 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın işlemcilerin Fed'in ilerleyen günlerinde yapacağı ve faiz indirimine gitmesi beklenen toplantı öncesinde beklemede kalmalarıyla yatay seyrediyor. Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 17 Eylül Salı altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları yükseldi mi? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? soruları altın alıp-satmak isteyenlerce araştırılıyor. İşte 17 Eylül Salı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 276,00 TL
SATIŞ: 276,03 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 440,07 TL
SATIŞ: 450,05 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 877,40 TL
SATIŞ: 900,09 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.760,29 TL
SATIŞ: 1.794,68 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.825,00 TL
SATIŞ: 1.852,00 TL
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