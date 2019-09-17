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Bakanlıktan üreticiye desteği

Bakanlıktan üreticiye koyun desteği
Giriş Tarihi: 17.9.2019

Aydın'da üç üreticiye, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 34'er koyun dağıtıldı. Bakanlık yetkilileri, Germencik Balatçık Mahallesi'ndeki üç üreticiye 30 bin lira değerindeki 34'er koyunu teslim etti. Veteriner hekimler hayvanları kontrol ederken törene İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Turan Dursun da katıldı.

MEHMET KAVAS

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