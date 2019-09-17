Dolar ve euro ne kadar? 17 Eylül Salı döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro yükseldi mi? soruları merakla araştırılıyor. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler döviz kurundaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. Peki dolar bugüne nasıl başladı? Euro bugün ne kadar? İşte 17 Eylül Salı döviz kuru...