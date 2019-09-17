Dolar ve euro ne kadar? 17 Eylül Salı döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro yükseldi mi? soruları merakla araştırılıyor. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler döviz kurundaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. Peki dolar bugüne nasıl başladı? Euro bugün ne kadar? İşte 17 Eylül Salı döviz kuru...
Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,7160 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2950 lira olmuştu. Dolar ve euro güne nasıl başladı? Dolar fiyatları bugün ne kadar? Euro yükselişte mi? soruları döviz yatırımcısı tarafından yanıt arıyor. İşte 17 Eylül Salı döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
ALIŞ: 5,7339
SATIŞ: 5,7380
EURO NE KADAR?
ALIŞ: 6,3145
SATIŞ: 6,3192
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