Halkbank kredi faiz oranlarını indirdi

Halkbank, Merkez Bankası kararının ardından faiz indirimine gittiğini duyurdu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde aşağı yönlü düzenlemeler yaptıklarını belirtti

Halkbank, Merkez Bankası kararının ardından faiz indirimine gittiğini duyurdu. Ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde aşağı yönlü düzenlemeler yaptıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Finansman maliyetlerindeki iyileşmeleri kredi faiz oranlarına yansıtmaktan memnunuz. Müşterilerimizin her türlü nakit ihtiyacına düşük faiz oranlarıyla yanıt vermeyi sürdüreceğiz" dedi. Arslan ilk 6 ayda toplam kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 büyüyen Halkbank'ın, faiz indirimiyle birlikte ekonomiye verdiği desteğin artarak devam edeceğini bildirdi.



0.99 SÜRECEK



Ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13 - 15,5 aralığına indirdiğini açıklayan Halkbank, 60 aya kadar vade imkânı sunduğu ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e, maaş dışı müşterileri için ise aylık yüzde 1,35'e düşürdüğünü duyurdu. 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,19'a indiren Halkbank, 500 bin TL'nin altındaki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık yüzde 0,99 olarak uygulamaya devam edeceğini açıkladı



NAKDİ KREDİLER YÜZDE 2 ARTTI



Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Temmuz 2019 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 2 trilyon 623 milyar TL oldu. Nakdi kredilerin 2.527 milyar TL'si bankalar, 49 milyar TL'si finansal kiralama şirketleri, 25 milyar TL'si finansman şirketleri ve 22 milyar TL'si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.