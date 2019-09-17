Petrol fiyati 75 dolara çıkabilir

Goldman Sachs raporunda, “Suudi Arabistan’da petrol arz kesintisinin 6 haftadan uzun sürmesi halinde, Brent petrolün çok hızlı şekilde 75 doların üzerine çıkması bekleniyor” denildi

Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs'tan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırının ardından petrol fiyatlarının yükselebileceği uyarısı geldi. Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine cumartesi günü yapılan saldırıların ham petrol fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirildi.



RİSK DEVAM EDİYOR



Saldırıların Suudi Arabistan'ın kritik öneme sahip petrol altyapısını olumsuz etkilediği kaydedilen raporda, küresel petrol arzına yönelik tehditlerin arttığı ve gelecekte başka saldırıların da meydana gelme riskinin devam ettiği belirtildi. Ayrıca raporda, Suudi Arabistan'da petrol arz kesintisinin 6 haftadan uzun sürmesi halinde, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatının çok hızlı şekilde 75 doların üzerine çıkmasının beklendiği vurgulandı.



70 DOLARI GÖRDÜ



Suudi Arabistan'daki iki önemli petrol tesisinin saldırıya uğramasının ardından petrol fiyatları hızla yükseliş geçti. Cuma günkü kapanışa göre yüzde 10'dan fazla artan brent petrolün varil fiyatı 70 doları geçti. Brent petrolün varil fiyatı dün sabah saatlerinde 71,62 dolara kadar çıkarak 22 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı



FED'İN FAİZ İNDİRİMLERİNE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR



CAPITAL Economics ABD Kıdemli Ekonomisti Andrew Hunter, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayı toplantısında politika faizinde 25 baz puan indirime gidebileceği öngörüsünde bulundu. Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 - yüzde 2,25 aralığına çekmişti. ING Group Uluslararası Başekonomisti James Knightley de Fed'in muhtemelen 25 baz puanlık bir indirime gideceğini ifade etti.