Sanayiye Ege Üniversitesi desteği

İzmir'de​ Ege Üniversitesi tarafından hayata geçirilen 'Üniversite Sanayi İş Birliğinde Ege Üniversitesi Modeli' ile bilimsel araştırma projelerinin maliyetinin yüzde 75'i üniversite tarafından karşılanacak.

İzmir'de Ege Üniversitesi tarafından hayata geçirilen 'Üniversite Sanayi İş Birliğinde Ege Üniversitesi Modeli' ile bilimsel araştırma projelerinin maliyetinin yüzde 75'i üniversite tarafından karşılanacak. Modelin tanıtımı, İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ile akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen toplantıda yapıldı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, modelin bir ilk olduğuna dikkat çekti. EBSO Başkanı Yorgancılar da sanayi-üniversite işbirliği konusunda bugünün bir milat olduğunu belirterek üniversitelerin elindeki bilgiye talip olduklarını söyledi. İTB Başkanı Kestelli Türkiye'nin en önemli eksikliğinin nitelikli üretim olduğunu belirtirken, Mutlu da bu birlikteliğin esnaf ve sanatkarlar açısından önemine dikkat çekti.