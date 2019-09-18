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425 şehit yakını ve gaziye devlette iş

425 şehit yakını ve gaziye devlette iş

18.09.2019, 09:19

Aile, Çalışma ve Bakanlığı tarafından yarın çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 425 şehit yakını ve gazinin ataması yapılacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Hükümet olarak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yarın çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 425 şehit yakını ve gazinin ataması yapılacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Hükümet olarak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının haklarında sürekli iyileştirmeler yaptıklarını anlatan Bakan Selçuk, "Atamalar sadece yılda 2 kez değil, artık yıl içinde sürekli yapılabiliyor. Hak sahipleri artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi unvanlı kadrolara da atanabiliyor" şeklinde konuştu.

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