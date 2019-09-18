Akıncı Taarruz İHA'sının ilk uçuş tarihi belli oldu

3T Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Akıncı Taarruz İHA’nın İlk uçuşunu ekim ayı içerisinde yapmayı hedeflediklerini duyurdu.

3T Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Akıncı Taarruzi İHA'nın İlk uçuşunu ekim ayı içerisinde yapmayı hedeflediklerini duyurdu.

Bayraktar, 'Daha önce İsrail'den ABD'den İHA alıyorduk. Hem de yerli üretimin 5 katına mal oluyordu. Bunların yazılıları milli değildi. Biz Bayraktar İHA'nın karbon fiberine kadar Türkiye'de üretiyoruz. Ukrayna gibi havacılık alanında gelişmiş bir ükeye İHA ihraç etmek, yüksek katma değer yanında ülkemizin imajı açısından önem arz ediyor.' dedi.

Bayraktar'ın konuşmasından satır başları...

*TEKNOFEST'i geçtğimiz yıl 550 bin kişi ziyaret etti. Rağbet çok olunca ulaşımın daha kolay olan bir yerde yapıyoruz bu yıl.

"BÖYLE BAŞKA BİR FUAR YOK"

TEKNOFEST'i ziyarete gelenler 19 farklı teknoloji yarışması var. Bu yarışmların hepsi de geleceğin trendi olan konular. Dünyada benzerleri var. Ancak dünyada bu kadar kapsamlı ve herkese hitap eden başka bir fuar yok.

*Ülkemiz, son 15 yılda bir paradigma değişimi ve savunma sanayisinde millileşme vizyonu ile büyük bir atılım yaşadı, yerlilik oranı yüzde 15'lerden yüzde 65'lere kadar çıktı

*Bu alanlarda öğerencilerimiz çekirdekten yetişsin istiyoruz. Bunu sevgiyle, muhabbetle harmanlayarak yapmaya çalışıyoruz.

*Buradaki her firmaya içeride mutlaka teknolojiyi sevdirici, eğlendirici etkinliklerin olması lazım dedik.

"İSRAİL VE ABD'DEN İHA ALIYORDUK"

*Bayraktar TB-2 İHA'lar yokken İsrail'den ABD'den alıyorduk. Hem de yerli üretimin 5 katı meblağlalarla. Bunların yazılımları milli değildi. Biz Bayraktar İHA'nın karbonfiberine kadar Türkiye'de üretiyoruz.

*Ukrayna gibi havacılık alanında gelişmiş bir ükeye İHA ihraç etmek, yüksek katma değer yanında ülkemizin imajı açısından önem arz ediyor.

"EKİM AYINDA AKINCI'YI UÇURACAĞIZ"

*Biz İHA'lar konusunda, yazılım konusunda Ukrayna'dan daha ileri bir yerdeyiz. Onların da ağır sanayisi gelişmiş. Bu nedenle Akıncı'nın motoru için işbirliği yaparak Türkiye'de üretim yapmayı hedefliyoruz.

*(Akıncı Taarruzi İHA) İlk uçuşunu ekim ayı içerisinde yapmayı hedefliyoruz.'

*Bu iş küçük skeçlerle başlıyor. Bayraktar mini İHA'dan yola çıkarak şu an dünyanın en iyi İHA'larını yapıyoruz. Cezeri uçan arabaya da işte böyle başlıyoruz, bir başlangıç. Cezeri yakın zamanda, bir iki ay içinde uçacacak.