  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > “İncir üreticisi mağdur olmasın”

“İncir üreticisi mağdur olmasın”

“İncir üreticisi mağdur olmasın”
Giriş Tarihi: 18.9.2019

Tire Ziraat Odası Başkanı Başkan Halil İbişoğlu, kuru incirde bazı çevrelerce fiyat oyunu oynandığını ifade etti. İhracatçı ve tüccarı üreticiye sahip çıkmaya çağıran İbişoğlu, "Bu yıl, incirde yüksek kaliteye rağmen alıcıların ürüne rağbet etmemesi düşündürücü. Üretici yok olursa bundan herkes zarar görür" uyarısında bulundu. İzmir ve Aydın'da incir hasadının devam ettiğini belirten İbişoğlu, "Bu yıl yüksek kalitedeki ürüne hak ettiği fiyat verilmiyor. Ürünü değerinin altında satmayın" dedi.

NADİR UYSAL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“İncir üreticisi mağdur olmasın” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN