“İncir üreticisi mağdur olmasın”

Tire Ziraat Odası Başkanı Başkan Halil İbişoğlu, kuru incirde bazı çevrelerce fiyat oyunu oynandığını ifade etti. İhracatçı ve tüccarı üreticiye sahip çıkmaya çağıran İbişoğlu, "Bu yıl, incirde yüksek kaliteye rağmen alıcıların ürüne rağbet etmemesi düşündürücü. Üretici yok olursa bundan herkes zarar görür" uyarısında bulundu. İzmir ve Aydın'da incir hasadının devam ettiğini belirten İbişoğlu, "Bu yıl yüksek kalitedeki ürüne hak ettiği fiyat verilmiyor. Ürünü değerinin altında satmayın" dedi.

NADİR UYSAL