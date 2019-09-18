KOBİ alacaklarına koruma kalkanı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), 22-31 Ağustos tarihleri arasında oda ve borsa meclis üyelerinin katılımıyla yaptığı anket çalışması KOBİ'lerin sorunlu alacaklarını çözüme kavuşturan sistemden bihaber olduğunu ortaya koydu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), 22-31 Ağustos tarihleri arasında oda ve borsa meclis üyelerinin katılımıyla yaptığı anket çalışması KOBİ'lerin sorunlu alacaklarını çözüme kavuşturan sistemden bihaber olduğunu ortaya koydu. KOBİ'lerin yüzde 41.5'inin alacak sigortasını duymadığı tespit edilirken, bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla talimat verildi. KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sistemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak görevlendirilen Halk Sigorta AŞ. yetkilileri düzenleyeceği toplantılarla sistemi KOBİ'lere anlatacak. Devlet destekli alacak sigortası sisteminin hedef kitlesini yıllık net satış hasılatı 25 milyon lirayı geçmeyen KOBİ'ler oluştururken, şu an için yalnızca mikro ve küçük işletme olarak tanımlanan işletmeler sistemden yararlanabiliyor. Bu işletmelerin de sadece yurtiçi satışları sistem kapsamında yer alıyor.

BARIŞ ŞİMŞEK