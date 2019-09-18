Milli uçan araba “Cezeri” görücüye çıktı

Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali renkli etkinliklerle açılırken Cezeri Uçan Araba da sergilenmeye başlandı. Etkinlik 22 Eylül’de bitecek

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla başladı. Cezeri Uçan Araba da TEKNOFEST İstanbul'da sergileniyor.



BÜYÜK İLGİ VARDI



Eşi ve çocuğuyla birlikte TEKNOFEST alanını gezen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bu yıl herhalde dünyanın bu alandaki en büyük festivali olacağız gibi gözüküyor. Akıncı stratejik sınıftaki bir insansız hava aracı. TEKNOFEST sonrasında piste çıkartıp testlerine başlayacağız. Tahminim 2020'nin sonlarına doğru göreve de başlar. Akıncı sadece terörle mücadele görevlerinde değil, çok daha stratejik görevleri yapabilecek bir insansız hava aracı" dedi. Cezeri'nin Proje Yöneticisi Ozan Yağcı ise "Büyük havacılık firmalarının ürettiği teknolojiyi, Selçuk Bayraktar'ın (Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı) önümüze koyduğu vizyonla, özverili bir çalışmayla 9 ay gibi kısa bir zaman içerisinde tamamladık. Şu anki prototip, yalnızca bir kişiyi taşımaya yönelik. İleriki zamanlarda bu prototipi tamamen şehir içi taşımacılıkta kullanılacak bir araç haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Festival dün sabah saatlerinden itibaren alana kurulan ana sahneden yapılan müzik yayınıyla açıldı. Yarışmacılar sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına gelip stantlarına yerleşti. TEKNOFEST'e 7'den 70'e tüm vatandaşların ilgi gösterdiği görüldü.



2 BİN TAKIM MÜCADELE EDECEK



Festivalde 2 bin takımın mücadele edeceği yarışmaların finallerinin ardından dereceye girenler ödüllerini alacak. Dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak. TEKNOFEST İstanbul kapsamında bu yıl aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Sürü İHA Simülasyonu'nun bulunduğu 19 yarışma düzenlendi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 5'inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak'ın birebir modelini Türkiye'de ilk kez festivalde sergileyecek. Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Cezeri Uçan Araba'yı ilk kez görücüye çıkardı. Ayrıca, Bayraktar TB2 İHA da ziyaretçilere açıldı. Festival, 22 Eylül'de sona erecek.