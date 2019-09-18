Teslim edilmeyen evin kredisini mahkeme durdurdu

Aydın'da müteahhit firma ile anlaşmalı bankadan kredi çeken Merve Cengiz Demir, ev zamanında teslim edilmeyince yargıya gitti. İstinaf Mahkemesi, hem kredi hem kira ödemekte zorlandığını öne süren Demir’i haklı buldu ve kredi ödemelerini durdurdu.

Aydın'da 14 ay içinde tamamlanma taahhüdü verilen konutu kendisine süresinde teslim edilmeyen ve müteahhit ile anlaşması bulunan bankadan çektiği kredinin ödemelerinin durdurulması için dava açan Merve Cengiz Demir'in talebi haklı görüldü. 2016'da ön ödemeli satış sözleşmesi imzalayarak konut almak isteyen Demir, yüklenici firmaya peşinat ödedi, sonra da müteahhitin yönlendirmesiyle bir bankadan konut ödemesi için kredi çekti. Ancak konut, süre sonunda Demir'e teslim edilmedi. Demir, zararının karşılanması için hem müteahhide hem de kredi sağlayan bankaya "sözleşmenin feshi ve kredi ödemelerinin durdurulması" talebiyle dava açtı. 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, kredi ödemelerinin tedbiren durdurulmasına karar verdi. Davalı banka, karara "kredinin 'bağlı kredi' olmadığı" iddiasıyla itiraz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi, bankanın istinaf talebini reddetti. Avukat Seda Ayaz Aksoy, kredi ödemelerinin durdurulmaması halinde müvekkilinin icra ile karşı karşıya kalma tehlikesinin bulunduğunu belirterek, aynı sıkıntıyı yaşayan çok sayıda mağdurun bulunduğunu kaydetti.