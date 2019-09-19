5 ana bileşen 23 alt politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin gelecek dönemde sanayi ve teknolojide izleyeceği yol haritasını içeren "Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin gelecek dönemde sanayi ve teknolojide izleyeceği yol haritasını içeren "Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı. Bakan Varank, hedeflere ulaşma noktasında sanayi stratejisinde 5 ana bileşen ve 23 alt politika belirlediklerine dikkati çekti. Bakan Varank'ın açıkladığı sanayi stratejisinde yer alan ana bileşenler; Yüksek Teknoloji ve İnovasyon, Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi, Girişimcilik, Beşeri sermaye ve Altyapı olarak sıralandı. Milli gelirde imalat sanayisinin payını artırmak istediklerini dile getiren Varank, "Son 10 senede ortalama yüzde 16,5 olan bu payı, 2023 yılında yüzde 21'e çıkarmayı hedefliyoruz. Yenilikçi ve daha gelişmiş bir sanayi için, sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayisi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz." diye konuştu.



ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞI KREDİ BORCU AZALDI



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Temmuz'da 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 11,2 milyar dolar azalarak 198,5 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 2,5 milyar dolar gerileyerek 12,9 milyar dolara düştü. Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları Temmuz'da 2018 sonuna 6,6 milyar dolar azaldı. Bankaların uzun vadeli tahvil ihracı borçlanmaları ise 28,8 milyar dolara yükseldi.