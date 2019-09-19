Faiz düştü, konut satışları canlandı

Ağustos’ta konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.1 artarak 110 bin 538 ile 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İpotekli konut satışlarında yıllık yüzde 168 yükseliş görüldü

Geçen yılki kur saldırısının ardından faiz oranlarındaki yükselişin etkisiyle zor günler geçiren konut sektörü, ekonomide son dönemde yaşanan toparlanmayla canlandı. Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan konut kredisi faizi indirimleri, ertelenen talebi harekete geçirdi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre Ağustos'ta konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.1 artarak 110 bin 538 ile 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Geçtiğimiz aya göre ise konut satışlar yüzde 8,1 oranında yükseldi. Bir önceki ay 102 bin 236 konut satılırken bu ay 110 bin 538 satış rakamına ulaşıldı. İstanbul 15 bin 881 konut satışı ile en yüksek paya sahip oldu.



İZMİR'DE YÜZDE 19 OLDU



İzmir'de 2019 yılı Ağustos ayında 6 bin 25 konut satışı yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19'luk artışın gerçekleştiği İzmir, Türkiye genelindeki satışlarda ise yüzde 5,5 pay ile üçüncü sırada yer aldı. İzmir'de en çok konut satışı ise 838 konut ile Buca'da oldu. Konut satışlarında en çarpıcı gelişme, ipotekli satış olarak tanımlanan kredili satışlarda gerçekleşti. İpotekli konut satışı, Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'daki faiz indiriminin etkisiyle, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168, bir önceki aya göre ise yüzde 161 artarak 34 bin 148 ile 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İzmir'de ipotekli konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 166,9 oranında artarak 2 bin 223 olduğu görüldü. İzmir'de geçen ay satışı yapılan konutların % 36,9'u ipotekli olarak gerçekleşti.



YABANCIYA SATIŞ YÜZDE 50 ARTTI



Yılın sekiz aylık döneminde toplam konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalışla 718 bin 570 adete geriledi. Yabancılara yapılan konut satışları ise Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 azalarak 3 bin 604 oldu. Yılın sekiz aylık döneminde ise, yabancıya satış, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 artışla 27 bin 748 adete yükseldi.