İzmir’e kentsel dönüşüm gerekli

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı' ile ilgili, "İzmir acilen kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan illerin başında geliyor. Yenilenmesi gereken ciddi bir yapı stoku var" dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı' ile ilgili, "İzmir acilen kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan illerin başında geliyor. Yenilenmesi gereken ciddi bir yapı stoku var" dedi. Öte yandan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, İZTO Başkanı Özgener ile TOBB Odalar Müdürü Volkan Tufan, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap'ı ziyaret etti. Ziyarette iki kurumun gündemindeki sorunlar görüşüldü. CÜNEYT HASÇELİK