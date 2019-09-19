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'ndan hamlesi!

Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi!

19.09.2019, 11:08

/TL, 5,6830 seviyelerinde işlem görürken 'ndan yeni bir hamle daha geldi. Bankadan yapılan açıklamada dolar cinsi yabancı para zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek gecelik oranının yüzde 0,0'a indirildiği açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan gecelik faiz oranını bugünden itibaren yüzde 0,0'a indirildi.

Banka 7 Ağustos 2019 tarihinden bu yana faiz oranını yüzde 1,00 olarak uyguluyordu.

Uygulanacak faiz oranı değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşulları çerçevesinde günlük olarak belirleniyor.

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