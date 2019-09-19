Üniversiteliler kira fiyatlarını yükseltti

Üniversite öğrencileri için kiralık ev ve yurt maratonu başladı. 'Üniversiteler kenti' İzmir'de yoğun talep, kiralık daire fiyatlarını artırdı. Geçen yıl 900 TL olan Buca'daki eşyalı 1+1 evlerin aylık kirası 1000-1200 TL'ye çıkarken boş daireler ise 800-900 TL'den kiralandı.

Üniversite öğrencileri için kiralık ev ve yurt maratonu başladı. 'Üniversiteler kenti' İzmir'de yoğun talep, kiralık daire fiyatlarını artırdı. Geçen yıl 900 TL olan Buca'daki eşyalı 1+1 evlerin aylık kirası 1000-1200 TL'ye çıkarken boş daireler ise 800-900 TL'den kiralandı. 1+1 yerine geniş dairelerin birkaç öğrenci tarafından kiralandığı Bornova'da ise fiyatlar 2000 TL'ye kadar yükseldi. Emlak danışmanı Tuğçe Bağcı, "Ev taleplerini karşılamakta zorluk yaşıyoruz. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Buca'ya gelmesi öğrenci sayısını artırdı. Talep artınca fiyatlarda da önemli ölçüde artış oldu" dedi.