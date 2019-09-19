  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Üniversiteliler kira fiyatlarını yükseltti

Üniversiteliler kira fiyatlarını yükseltti

Üniversiteliler kira fiyatlarını yükseltti
Giriş Tarihi: 19.9.2019

Üniversite öğrencileri için ve yurt maratonu başladı. 'Üniversiteler kenti' 'de yoğun talep, fiyatlarını artırdı. Geçen yıl 900 TL olan Buca'daki eşyalı 1+1 evlerin aylık kirası 1000-1200 TL'ye çıkarken boş daireler ise 800-900 TL'den kiralandı.

Üniversite öğrencileri için kiralık ev ve yurt maratonu başladı. 'Üniversiteler kenti' İzmir'de yoğun talep, kiralık daire fiyatlarını artırdı. Geçen yıl 900 TL olan Buca'daki eşyalı 1+1 evlerin aylık kirası 1000-1200 TL'ye çıkarken boş daireler ise 800-900 TL'den kiralandı. 1+1 yerine geniş dairelerin birkaç öğrenci tarafından kiralandığı Bornova'da ise fiyatlar 2000 TL'ye kadar yükseldi. Emlak danışmanı Tuğçe Bağcı, "Ev taleplerini karşılamakta zorluk yaşıyoruz. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Buca'ya gelmesi öğrenci sayısını artırdı. Talep artınca fiyatlarda da önemli ölçüde artış oldu" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Üniversiteliler kira fiyatlarını yükseltti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN