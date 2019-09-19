Üzümler yüksek fiyat için sahada kurutuluyor

Denizli Buldan’da bağcılar bu yıl fiyatların düşük kalması üzerine kuru üzüme yöneldi. İlçede başta futbol sahası olmak üzere her yer kuru üzüm sergileriyle dolarken üretici 10 liradan satış yapmayı planlıyor

Denizli'nin Buldan ilçesi Yenicekent mahallesinde 15 bin dönüm alanda yaklaşık 35 bin ton yaş üzüm üreten bağcılar bu yıl fiyatların düşük kalması üzerine kuru üzüme yöneldi. İlçede boş olan her yer kuru üzüm sergileriyle doldu. Yenicekent'te örtü altı üretim yapmayan bağcılar bu yıl dolu, yağmur ve güneş yanıkları nedeniyle yaş üzümde beklediği verimi alamayınca, ürünün fiyatı da düştü. Örtü altı üretim yapan çiftçiler üzümlerini kilogramı 2.5 ile 3 lira arasında fiyatlarla satabilirken, örtü altı üretim yapmayan çiftçiler ürüne verilen fiyatı, giderlerini karşılamadığı için kabul etmedi. Çiftçiler bu nedenle, taban fiyatı 10 lira olan kuru üzüme yöneldi. Mahalledeki başta futbol sahası olmak üzere çocuk parkları ve boş bulunan yerler kuru üzüm sergisine çevrildi. Mahalledeki futbol sahasının neredeyse her yerine serilen üzümler kurumaya bırakıldı.



'MASRAFLAR ÇIKMADI'



Yenicekent Mahallesi Muhtarı Musa Çakır, üreticilerin bekledikleri fiyatı alamayınca kuru üzüme yöneldiğini ifade ederek, "Çocuklarımızın futbol oynadığı sahaya da mecburen üzüm serdik. Üzümleri kuruduktan sonra kaldıracağız. Örtü altı üretilen üzümler, kilosu 2.5 ile 3 liradan satılıyor. Kuru üzümün taban fiyatı 10 lira ama hepsi çiftçinin eline geçmiyor. Giderleri çok fazla" dedi.



YILLIK REKOLTEMİZ 200 BİN TON CİVARINDA



Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, Buldan'da yaklaşık 40 bin dekar alanda sofralık üzüm üretimi yapıldığını belirterek, "Yıllık üzüm rekoltemiz 200 bin ton civarlarında. Kesimi yapılan üzümler toptan 2 TL ile 2.5 TL arasında satıldı. Dört kilogram yaş üzümden bir kilogram kuru üzüm elde ediliyor. Kuru üzümün kilogramı ise 9-11 TL arasında satılıyor" dedi.