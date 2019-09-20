‘Coğrafi işaretli ürünler kalkınmayı sağlayacak’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Türkiye için büyük öneme sahip coğrafi işaretli ürünlerimizle dünya sahnesine çıkacağız” diye konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilindeki coğrafi işaretli ürünlerin ülke ekonomisi ve turizmi açısından büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, "Bu sadece bir başlangıç. En kısa zamanda bu ürünlerde ülkemizin anonim değerleri olarak dünya sahnesine çıkacağız. Alınacak tescillerin dünya pazarlarına açılması noktasında da, önemli bir ekonomik değer ortaya koyacağı aşikar. Coğrafi işaret, kırsal kesimde büyük istihdamlar sağlayacak, bölgeyi ve halkını kalkındırma imkanıdır" dedi. Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde ATO Congresium'da düzenlenen "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde" konuşan Emine Erdoğan, özetle şunları söyledi:

KİŞİYE ÖZEL ÜRÜN

Türkiye'de coğrafi işaret alabilecek ürün sayısı 2 bin 500'e yakın. Elimizin altında müthiş bir potansiyel var.



Artık her mecrada karşımıza kişiye özel ürün gamı çıkıyor. İşte bu noktada, Türkiye bir cennet! Ama iş coğrafi işaret tescili almakla bitmiyor. Burada gençler için büyük bir fırsat mevcut.



Eğer biz, coğrafi işaret almaya aday ürün potansiyelimizi iyi kullanabilirsek, ekonomik anlamda da yeni kulvarlarda koşacağız.



Lale'nin Hollanda'ya yolculuğu aslında hüzünlü bir göç hikayesidir. Yoğurdumuzun, dönerimizin başka isimlerle anılması da bir nevi kültürel işgaldir. O nedenle bu zirvenin kazanımlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum.



35 BAŞVURU BEKLİYOR



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Halihazırda AB ile 3 tescilimiz var. AB ile yürüttüğümüz iş birliği kapsamında, ilk aşamada 35 başvuruyu daha tescil ettirmeyi hedefliyoruz" dedi. Programın sonunda ATO Başkanı Gürsel Baran, katkılarından dolayı Emine Erdoğan'a, saf ipek üzerine Nallıhan İğne oyası ile işlenmiş bir kaftan ve teşekkür plaketi takdim etti.

TÜLAY CANBOLAT