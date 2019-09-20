Dolar ve euro ne kadar? 20 Eylül Cuma döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Yatırım aracı olarak dolar ve euroyu tercih edenler döviz kurundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte 20 Eylül Cuma döviz kuru...
Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? Bir önceki kapanışta dolar 5,6980 liradan, euro ise 6,3070 liradan satılmıştı. Dolar ve euro haftanın son işlem gününe nasıl başladı? İşte 20 Eylül Cuma döviz kuru....
DOLAR NE KADAR?
ALIŞ: 5,7164 TL
SATIŞ: 5,7180 TL
EURO NE KADAR?
ALIŞ: 6,3215 TL
SATIŞ: 6,3254 TL
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