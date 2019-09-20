Dolar ve euro ne kadar? 20 Eylül Cuma döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Yatırım aracı olarak dolar ve euroyu tercih edenler döviz kurundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte 20 Eylül Cuma döviz kuru...