Kamuya 425 şehit yakını ve gazi atandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 425 şehit yakını ve gazinin ataması çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki atama töreninde yaptığı konuşmada, şehitlik ve gaziliğin hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek derecede önemli bir şeref olduğunu belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 425 şehit yakını ve gazinin ataması çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki atama töreninde yaptığı konuşmada, şehitlik ve gaziliğin hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek derecede önemli bir şeref olduğunu belirtti. Törene katılan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına şükranlarını sunan Selçuk, "Hak sahipleri artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi unvanlı kadrolara da atanabiliyor. Hizmetli unvanında çalışan gazilerimizin memur unvanlı kadrolara geçmesine imkan sağladık" dedi. Bakan Selçuk, hükümetleri dönemlerinde artan istihdam hakkıyla beraber 36 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarında istihdamını sağladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Sadece bu yılın ilk altı ayında bin 194 hak sahibimizin ataması yapıldı. Bugün kamu kurumlarımıza yerleşecek 425 kardeşimizle beraber bu sayıyı bin 619'a, ulaştırmış olacağız."



İZMİR'DEKİ 1603 OKULA 3657 PERSONEL ALINIYOR



Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) toplum yararına programları (TYP) kapsamında İzmir'deki okullara güvenlik görevlisi, hizmetli ve temizlik personeli alımı yapılmaya başlandı. İzmir'de bulunan 1603 resmi eğitim kurumu için 2700 temizlik görevlisi görevlendirildi. Okullarda görev yapacak 957 güvenlik personelinin de Ekim ayının ilk haftasından itibaren çalışmaya başlayacağı belirtildi.