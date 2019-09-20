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Rus pilotlardan nefes kesen gösteri

Rus pilotlardan nefes kesen gösteri
Giriş Tarihi: 20.9.2019

Rus yapımı "Su-30" uçaklarından oluşan 'nın, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği , Uzay ve 'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Rus yapımı "Su-30" uçaklarından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı'nın, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. SoloTürk, Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Red Bull, Rus MC 21 yolcu uçağı ile ayrıca Rus Hava Kuvvetleri'nin dört SU-30 uçağından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı'nın uçuşları ilgi gördü.

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