  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Tüketici Güven Endeksi eylül rakamları açıklandı

eylül rakamları açıklandı

Tüketici Güven Endeksi eylül rakamları açıklandı

20.09.2019, 10:35

Son dakika haberine göre , 2019 Eylül ayına ait rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre %4,3 oranında azaldı; Ağustos ayında 58,3 olan endeks, Eylül ayında 55,8 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 74 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 77,8 iken, Eylül ayında %4,9 oranında azalarak 74 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül 2019

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 71 OLDU
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ağustos ayında 74,3 iken, Eylül ayında %4,4 oranında azalarak 71 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 55,3 oldu
İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ağustos ayında 58,3 iken Eylül ayında %5,1 oranında azalarak 55,3 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 22,8 OLDU
Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ağustos ayında 22,7 iken, Eylül ayında %0,6 oranında artarak 22,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Eylül 2019

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tüketici Güven Endeksi eylül rakamları açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN