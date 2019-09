Üretimi artırmaktan başka çaremiz yok

EBSO’nun düzenlediği Ekonomi Zirvesi’nde Türkiye’nin dünya ekonomisindeki öneminin arttığına dikkat çekilerek, “Yeni serbest ticaret anlaşmaları yapılmalı. Koşullar zorlaşmış olsa da üretimi artırmak tek seçenektir” görüşü dile getirildi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), yeni ekonomi düzeni ile piyasaları küresel ve ulusal boyutlarıyla ele alan, reel sektör ve Türkiye'deki gelişmeleri geniş bir bakış açısıyla değerlendiren Ekonomi Zirvesi düzenledi. Zirve kapsamında, moderatörlük görevini üstlenen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yaşar Uysal "Yeni Küresel Sistemde Riskler ve Fırsatlar" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca zirvede İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan ile Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri Başkanı Dr. Can Fuat Gürlesel de sunum yaptı.



ÇİN LİDERLİĞİ ALDI



Toplantının açılışında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, üretimin batıdan doğuya kaymasıyla dünya ekonomisinden alınan payın dağılımının da hızla değiştiğine vurgu yaparak, "1990'lı yıllarda ABD ve AB dünya ekonomisinde söz sahibi iken, bugün popüler ifade ile 'mekanın sahibi' el değiştiriyor ve Çin liderliği alıyor. ABD yüzde 22 olan payını yüzde 15'e, AB yüzde 27'lik payını yüzde 16'ya düşürüyor. Çin payını yüzde 19'a çıkarıyor. Trump kendince, haksız diyebilir miyiz? Herkes önce can, sonra canan diyor" dedi.



ANLAŞMALARI ARTIRMALIYIZ



Yorgancılar, dijital para ile ticarette yeni ödeme sistemlerinin sorgulandığını ifade ederek, "Bu yaklaşımları doğru okumalı ve gereklerini yerine getirmeliyiz. Türkiye'nin şu anda yürürlükte olan 20 tane Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor. Bunların artırılması gerekiyor. Bununla birlikte, ülkemizin Büyükelçilik ve Ticaret Müşavirliği sayısında da ivme yakalaması şarttır. " diye konuştu. Yorgancılar, " Tükettiğimiz kadar üretmeye gayret edelim. Şartlar üretmek ve yatırım yapmak için zorlaşsa da, maliyetler katlansa da üretmekten başka şansımız yok" dedi.



KÜRESEL RESESYON BEKLEYİŞİ



Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri Başkanı Dr. Can Fuat Gürlesel de dünyada bir resesyon beklendiğine ifade ederek, "Dünyada karşılıklı yavaşlama birbirini besliyor. Yurt içi ve dışında siparişler küçülüyor" diye konuştu.



DÜNYADA RİSK ALGISI DEĞİŞTİ



İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan,"Kurlarda yavaşlama beklentisi var. Dolarda çok ciddi kuvvetlenme olacak. Euro da artık yükseliş hareketine girecektir. Dünyada şu anda 13,5 trilyon dolarlık eksi getirili tahvil var. Dünyadaki risk algısı çok değişti. Avrupa'daki borç krizi centilmence çözülmeyecek. Global ortamda faizler çok ciddi olarak yükselecek" dedi.

MERT ALPDÜNDAR