Altın fiyatları ne kadar? 21 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakında takip ediliyor. Güvenli yatırım aracı olarak tercih edilen altın, özellikle düğün sezonlarında daha da çok araştırılıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın düştü mü? Gram altın ne kadar? İşte 21 Eylül Cumartesi altın fiyatları...

Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 276,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277 liradan, bin 824 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 845 liradan, 252 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256 liradan, bin 783 liradan alınan tam altın bin 803 liradan, 891 liradan alınan yarım altın 901 liradan ve 446 liradan alınan çeyrek altın 451 liradan satılıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 21 Eylül Cumartesi altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 280,05 TL

SATIŞ:280,12 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 442,10 TL

SATIŞ: 452,12 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 881,44 TL

SATIŞ: 904,24 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.768,41 TL

SATIŞ: 1.802,95 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.824,00 TL

SATIŞ: 1.852,00 TL